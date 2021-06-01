В Кабардино-Балкарии побывал архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт





Накануне в Кабардино-Балкарии с архиерейским визитом побывал архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт. Он посетил Свято-Троицкий Серафимовский женский монастырь в Зольском районе, который отметил свой престольный праздник, поздравил прихожан. Напомним, что верующие православные отметили в прошлое воскресенье праздник Святой Троицы, и посещение именно этой церкви становится для владыки традицией последних лет. Православный монастырь близ села Совхозного возвели в 1902-м. В конце 20-х его закрыли и воссоздали уже во второй половине 90-х. Монастырь освящен в честь праздника Святой Троицы, который православные отмечают через 50 дней после Пасхи. В этом году он выпал на 20 июня. В особый день службу в храме провел архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт. В храм Свято-Троицкого Серафимовского женского монастыря прибыли многочисленные паломники из Северной Осетии и Ставропольского края, из более дальних городов. Архиепископ ответил на вопросы верующих и еще раз поздравил прихожан с праздником.