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В Кабардино-Балкарии победители регионального этапа конкурсов учителей получат по 100 тыс. рублей

В Кабардино-Балкарии победители регионального этапа конкурсов учителей получат по 100 тыс. рублей

20.01.2023 | 11:31
Денежное поощрение получат учителя республики, которые станут победителями региональных профессиональных конкурсов. Решение об этом приняли в правительстве Кабардино-Балкарии в рамках Года педагога и наставника, которым объявлен 2023-й. По сто тысяч рублей получат победители таких состязаний как «Учитель года», «Воспитатель года», «Мастер года», а призерам и лауреатам выплатят по 50 тысяч. Кроме того, специалистов сферы образования продолжат поддерживать и по программе «Земский учитель». Добавим, что в Год педагога и наставника в Кабардино-Балкарии, как и по всей стране, проведут серию встреч с известными мастерами своего дела, а также марафоны, форумы и профессиональные конкурсы.   https://t.me/vestikbr  
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