В Кабардино-Балкарии по программе переселения из аварийного жилья вручили ключи новоселам

Сегодня в торжественной обстановке ключи от новых квартир вручены жителям Майского района по программе переселения из аварийного жилья.В церемонии приняли участие Глава Кабардино-Балкарской Республики Казбек Коков, председатель попечительского совета публично-правовой компании «Фонд развития территорий» Сергей Степашин, генеральный директор публично-правовой компании «Фонд развития территорий» Константин Цицин, а также министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства КБР Алим Бербеков и руководитель администрации Майского муниципального района Татьяна Саенко.Новые многоквартирные дома были построены в рамках реализации федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» национального проекта «Жилье и городская среда». Общая площадь домов составляет 1159 квадратных метров. Дома имеют индивидуальное отопление, помещения светлые и теплые. Дворы благоустроены, оборудованы детские площадки. В этой части города Майского формируется новый микрорайон. Здесь строятся еще 4 двенадцатиквартирных трехэтажных дома, которые предназначены для детей-сирот, - уточнили в администрации района. На следующий год начнется возведение еще 4 многоквартирных домов. При строительстве выдерживается единый архитектурный стиль. Казбек Коков поздравил новоселов с получением новых квартир. Сергей Степашин проинформировал, что в ближайшие несколько лет вопрос ветхого жилья будет полностью закрыт. «Работа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда продолжится. Это задача, поставленная Президентом России», — подчеркнул Казбек Коков. Далее состоялось официальное вручение новоселам ключей на новое жилье. Казбек Коков и представители Фонда осмотрели новые квартиры и побеседовали с жильцами новостройки, которые выразили радость и благодарность за новое жилье.Программа расселения из аварийного жилья, которая была рассчитана до 2023 года, завершена в Кабардино-Балкарии досрочно. С 2019 года расселено 62 аварийных дома общей площадью более 17 тысяч квадратных метров. Программа реализована поэтапно, жильем обеспечены 1034 жильца в Зольском,Терском, Майском и Прохладненском районах. Подготовлена новая программа сокращения жилищного фонда, признанного аварийным с 1 января 2017 года по 30 декабря 2020 года. Планируется расселить 19 многоквартирных домов общей площадью более 15 тысяч квадратных метров, в которых проживает 1861 человек.