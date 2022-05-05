В Кабардино-Балкарии по программе ОМС проведут около 400 бесплатных процедур ЭКО

Событие долгожданное и радостное… 44-летней нальчанке забеременеть и родить здоровую девочку удалось лишь спустя годы лечения. Оказалась удачной вторая попытка ЭКО. По медицинским меркам – большое везение. В прошлом году в Кабардино-Балкарии с помощью этой процедуры на свет появились 99 малышей, в том числе семь двоен. Республиканский перинатальный центр – одно из медучреждений Кабардино-Балкарии, где проводят процедуру ЭКО. Возраст пациенток, которых чаще всего сюда направляют, – от 33 до 45 лет. Женщин с диагнозом «бесплодие» сперва лечат консервативными методами. Используют и высокие технологии. Если результата нет, применяют экстракорпоральное оплодотворение. Необходимость в процедуре растет, причем во всем мире, отмечают специалисты. Биологический материал хранится в жидком азоте при температуре минус 196 градусов. У супружеских пар – при необходимости – есть возможность его заморозить… Собственная лаборатория, высококлассные специалисты – эмбриологи, репродуктологи, урологи, оснащенный стационар… В Перинатальной центре отделение вспомогательных репродуктивных технологий работает с 2018-го. Лечение бесплодия – процесс длительный, может растянуться не на один год. По рассказам медиков, есть женщины, которые делали больше 15 попыток ЭКО и… становились мамами, причем многодетными. Ну а нальчанка, родившая на днях первого ребенка, говорит, что обязательно вернется в Перинатальный центр.