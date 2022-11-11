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В Кабардино-Балкарии планируют создание индустриальных парков

В Кабардино-Балкарии планируют создание индустриальных парков

11.11.2022 | 19:50
В ходе совещания с членами Правительства КБР Глава КБР Казбек Коков поручил проработать дальнейшие шаги по развитию легкой промышленности в республике. Речь, в частности, шла о создании новых крупных площадок для предприятий отрасли и всей необходимой для этого сопутствующей инфраструктуры. В рамках поручений руководителя республики прорабатывается и использование механизмов индустриальных парков. Планируется их создание в Нальчике, Баксанском, Урванском и Черекском районах. Также обсуждался утвержденный план дорожного строительства на следующий год. В 2023 году планируются работы более чем на 50 дорожных объектах регионального и местного значения. При формировании перечня дорог, где необходим ремонт или освещение, учитывалась транспортная загруженность, особое внимание уделено обращениям жителей населенных пунктов. В Нальчике намечен ремонт улиц 2-й Таманской Дивизии, Калмыкова, Шогенова, Кабардинской, Осетинской, Нахушева, Пятигорской, Руставели, Мазлоева и других. Дорожные работы предусмотрены также в Прохладном - по улице Свободы, и в Нарткале - по улице Кабардинской. В других населенных пунктах в нормативное состояние будет приведено еще более 40 дорожных объектов, современное освещение установят на 75 километрах региональных дорог. В совещании приняли участие Председатель Правительства КБР Алий Мусуков, Руководитель Администрации Главы КБР Мухамед Кодзоков, министр транспорта и дорожного хозяйства КБР Аслан Дышеков, министр промышленности и энергетики КБР Шамиль Ахубеков, управляющий делами Главы и Правительства КБР Азаматгерий Ашхотов, глава Местной администрации г.о.Нальчик.
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