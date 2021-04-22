В Кабардино-Балкарии планируют отмечать День весны и труда





Праздник Весны и Труда отмечать в этом году будут. В честь Первомая профсоюзы России организуют в интернете своеобразную «перекличку». Так уже делали в 2020-м. Коронавирус скорректировал реализацию планов, но не изменил стратегию, говорят в организации. В Кабардино-Балкарии отказались от шествия, но проведут митинг, а также другие акции, главная цель которых – привлечь внимание к животрепещущим вопросам в социально-трудовой сфере. Так же первого мая на Республиканском ипподроме в Нальчике организуют скачки. Ими и откроют сезон этого года. Вопрос доступа зрителей на конно-спортивный праздник сейчас решают организаторы.