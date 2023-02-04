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В Кабардино-Балкарии перед судом предстанут обвиняемые в незаконной охоте на диких животных

В Кабардино-Балкарии перед судом предстанут обвиняемые в незаконной охоте на диких животных

04.02.2023 | 16:48
Следователями СО ОМВД России по Эльбрусскому району окончено расследование уголовного дела, возбуждённого в отношении двух жителей Майского района Кабардино-Балкарской Республики в возрасте 28 и 54 лет, обвиняемых в незаконной охоте, сообщает пресс-служба МВД по КБР. В мае 2021 года участковые уполномоченные полиции при проведении профилактических мероприятий в горно-лесистой местности вблизи села Лашкута обнаружили туши двух бурых медведей, косули и пятнистого оленя. Эти животные занесёны в Красную книгу России. Ущерб, причинённый государству, составил свыше 1,2 млн рублей. В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что к совершению незаконной охоты причастны двое жителей Майского района. При обыске по местам их проживания стражи правопорядка обнаружили и изъяли шесть карабинов и свыше 1200 патронов к ним. На огнестрельное оружие и боеприпасы у злоумышленников имелась лицензия. На данный момент уголовное дело по ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Российской Федерации направлено в Эльбрусский районный суд для рассмотрения по существу. Обвиняемые находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.  
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