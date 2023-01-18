В Кабардино-Балкарии озвучили итоги переписи населения

В стране подвели итоги Всероссийской переписи населения. Данные по прокомментировали в региональной Службе статистики Кабардино-Балкарии
Напомним, что перепись должны были провести еще в 2020-м, но из-за пандемии коронавируса ее неоднократно переносили. В итоге всероссийская кампания состоялась осенью 21-го года и продлилась месяц.
Проводили ее с применением цифровых технологий: граждане могли самостоятельно заполнить опросные листы на портале госуслуг. А переписчики – в Кабардино-Балкарии их было около трех тысяч – использовали для сбора данных планшетные компьютеры…
Анализ информации показал: в республике живут больше 904 тысяч человек. Если сравнивать с результатами 2010-го, то численность населения увеличилась на пять процентов.
В ходе переписи анализировали также национальный состав жителей страны, их образование и жилищные условия, источники дохода… Итоги опубликовали на сайте Федеральной службы госстатистики.
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