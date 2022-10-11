В Кабардино-Балкарии озимые культуры посеяны на 20% запланированных площадей

В Кабардино-Балкарии продолжается сев озимых культур, сообщает пресс-служба Минсельхоза КБР. По оперативным данным, из запланированных свыше 60 тыс. га сев озимых уже проведен на площади 12,4 тысяч гектар. Земледельцы сеют озимые пшеницу, ячмень, рапс, также незначительные площади заняты озимыми на зеленый корм. Аграрии используют семенной материал отечественной селекции, прошедший обработку от вредителей и болезней, все семена кондиционные и соответствуют требованиям ГОСТ, что гарантирует высокую всхожесть, энергию и является залогом хорошей урожайности. Также сев ведется с обязательным внесением в почву минеральных удобрений.