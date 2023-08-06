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В Кабардино-Балкарии ожидается сильная жара

В Кабардино-Балкарии ожидается сильная жара

06.08.2023 | 11:58
По данным Гидрометцентра КБР 6-9 августа во второй половине дня в степных районах КБР ожидается сильная жара до 38 градусов. -при сильной жаре следует избегать длительного воздействия на организм повышенной температуры. -необходимо носить воздухопроницаемые одежду и головной убор. -периодически потреблять воду, но не холодную, а прохладную воду, а лучше отвары трав, охлажденный зеленый чай, минеральную воду без газа. -алкогольные напитки принимать не рекомендуется, так как они вызывают обезвоживание организма. -при работе необходимо регулярно отдыхать, несколько минут отдыха помогут восстановить физическую и умственную энергию. -снижению температуры тела способствует погружение рук и ног в холодную воду. -при появлении признаков теплового поражения следует медленно выпить много воды, охладить тело и отдохнуть в тени. ☑️Безопасность начинается с тебя!   https://t.me/vestikbr
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