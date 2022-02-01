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В Кабардино-Балкарии отремонтируют дороги в 20-ти населённых пунктах

В Кабардино-Балкарии отремонтируют дороги в 20-ти населённых пунктах

01.02.2022 | 16:11
Самый крупный дорожный ремонт этого года планируется на трассе «Второй Чегем – Булунгу». Здесь предстоит обновить 12 километров покрытия и пять мостов, сообщили в Минтрансе Кабардино-Балкарии. В Нижнем Чегеме и Хушто-Сырте, а также до Чегемских водопадов установят новые фонари. Все работы проведут по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Обновление коснется двух десятков населенных пунктов. В ближайшее время специалисты займутся трассой в Малке. В Нальчике улучшат полотно от объездной дороги «Вольный Аул – Хасанья» до терренкура. По правой стороне создадут тротуар, появится и несколько зон отдыха. Здесь же установят светильники и видеокамеры. Одним из проектов, планируемых к реализации в столице республики, станет объединение улиц Кабардинская и Мовсисяна. Строительство дополнительных километров дороги по улице Мовсисяна замкнёт периметр города в северо-восточном направлении. Этот проект рассчитан на 22-й – 23-й годы. В Минтрансе добавили, что три десятка госконтрактов, заключенных заранее, позволили начать подготовку дорог к ремонту. К самим же восстановительным работам приступят, когда установится подходящая погода.
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