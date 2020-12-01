В Кабардино-Балкарии отремонтированы федеральные трассы, ведущие к двум основным курортам — Голубым озерам в Черекском районе и Приэльбрусью





Речь о 25-километровом отрезке между Урванью и Кашхатау, а также четырёхполосной дороге от Второго Чегема до Нальчика протяженностью 8 километров. В этих зонах заменили покрытие и элементы обустройства.

На участке федеральной трассы в районе Чегема установили надземный переход с подъемниками. До конца года в Урвани рядом со школой планируют оборудовать светофор с кнопкой для пешеходов.