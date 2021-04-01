В Кабардино-Балкарии отметили Национальный день донора

Сегодня в России отмечают Национальный день донора. Учредили его в 2007-м. А впервые – и именно 20 апреля – в 1832 году петербургский акушер Андрей Вольф перелил кровь женщине и тем самым спас ей жизнь. В Кабардино-Балкарии движение активно развивается. Студенты вузов, служащие Росгвардии, сотрудники МЧС регулярно сдают кровь. Ежегодно в различных акциях участвуют около 10-ти тысяч добровольцев. Сегодня завершается марафон «Оставайся донором», который проводили на Станции переливания в Нальчике больше недели. Но потребность в крови для тяжелобольных пациентов все так же существует. А потому двери здесь открыты для добровольцев каждый будний день. Особо приглашают тех, кто переболел коронавирусом и готов стать донором.