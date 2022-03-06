В Кабардино-Балкарии отменены QR-коды

Глава КБР Казбек Коков подписал указ о смягчении ограничительных мер, введенных ранее в связи с распространением новой коронавирусной инфекции на территории республики. Указом Главы Кабардино-Балкарской Республики отменены ограничения на посещение объектов общественного питания при определенном уровне их заполнения, возобновляется работа фуд-кортов и детских игровых комнат. При этом сохранен запрет на работу общепита с 2.00 до 6.00 часов, который по-прежнему не распространяется на объекты, оказывающие услуги на территориях вокзалов, аэропорта, автозаправочных станций, на оказание услуг на открытом воздухе на летних верандах и террасах стационарных объектов, а также при дистанционной торговле и обслуживании на вынос. Отменено использование QR-кодов (ковид-сертификатов) для доступа к услугам объектов общественного питания, театров, музеев, домов культуры, органов записи актов гражданского состояния, кинотеатров, фитнес-центров, спортзалов, бассейнов, гостиниц, салонов красоты, парикмахерских, соляриев, саун. Сохраняются масочный режим, соблюдение социальной дистанции и предельной численности при проведении массовых мероприятий. Домашний режим самоизоляции для неработающих граждан в возрасте 60 лет и старше и граждан с хроническими заболеваниями вместо обязательного становится рекомендательным. Отменена рекомендация перевести не менее 40 процентов штатных работников, исполнителей по гражданско-правовым договорам на дистанционный режим работы. При этом сохранено предложение о переводе на удаленный режим работы граждан в возрасте 60 лет и старше, граждан с хроническими заболеваниями и беременных женщин. Возобновляются профилактические медицинские осмотры и диспансеризация определенных групп населения.