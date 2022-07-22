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В Кабардино-Балкарии отмечается рост рождаемости

В Кабардино-Балкарии отмечается рост рождаемости

22.07.2022 | 15:44
Брат и сестра появились на свет в республиканском Перинатальном центре. Счастливая мама – нальчанка Лейля Кудаева – рассказывает, что с именами для малышей семья еще не определилась, но дома их уже с нетерпением ждут. Эта двойня – одна из нескольких десятков, родившихся в Кабардино-Балкарии с января. Врачи констатируют: число многоплодных беременностей за последние годы растет. Тройня и три двойни - дети, рожденные после экстракорпорального оплодотворения. Создание в республике в 2018-м Центра ЭКО – значительный шаг в решении демографических задач. Здесь при необходимости можно пройти все этапы оплодотворения в специально созданных условиях. Процедуру ЭКО проводят бесплатно по программе обязательного медицинского страхования. С января благодаря такой медицинской технологии в Кабардино-Балкарии 40 женщин родили 45 детей. Для многих семейных пар такая процедура – последний шанс обрести радость отцовства и материнства. Однако из 50 двоен, рожденных в республике с января по июнь, 47 появились на свет так же, как и многие столетия назад. Это подарок родителям от природы. https://t.me/vestikbr
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