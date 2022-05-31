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В Кабардино-Балкарии отмечается прирост населения

В Кабардино-Балкарии отмечается прирост населения

31.05.2022 | 16:04
Росстат подвел предварительные итоги Всероссийской переписи населения, и выяснилось, что в 28-ми регионах выросла численность населения. В этом списке – и Кабардино-Балкария. По данным масштабного исследования, которое состоялось в прошлом году, в нашей республике живут 904 тысячи человек. Из них 52 процента – в городах, остальные в селах. Перепись проводят раз в десять лет, и за это время прирост населения в Кабардино-Балкарии превысил пять процентов. На Северном Кавказе лидером по этому показателю стала Ингушетия: там численность жителей увеличилась почти на четверть. В Росстате говорят, что данные продолжают обрабатывать, и результаты могут быть незначительно скорректированы.
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