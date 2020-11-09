В Кабардино-Балкарии открылся горнолыжный сезон





Первые в России, одни из первых в Европе… В Кабардино-Балкарии открылся зимний горнолыжный сезон.

Катание на склонах Эльбруса началось в эти выходные. Пока работает часть трасс на высоте от 3-х и выше тысяч метров. Все они оборудованы противолавинными сетками, установлены маркировочные знаки. За несколько дней снега здесь выпало толщиной более полуметра. На открытие сезона приехали туристы из самых разных регионов страны. В этом году на курорте появится и новая горнолыжная трасса: так называемая «красная» – наиболее сложная. Здесь будут кататься только профессионалы и проводиться соревнования. Строительство уже завершено, сейчас идет процедура сертификации.