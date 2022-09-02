В Кабардино-Балкарии открылось два новых противоградовых пункта

По поручению Главы Кабардино-Балкарии Казбека Кокова в текущем году в республике открылось два новых противоградовых пункта, сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства КБР. Защита сельхозугодий республики от града является одной из актуальных для аграриев региона. Решение этого вопроса было взято под личный контроль главы региона. В результате в 2020 году в республике открылось два противоградовых пункта - в поселениях Кашхатау и Баксанёнок, в 2021 году введён в эксплуатацию противоградовый пункт воздействия в с.п. Кишпек. В текущем году два пункта заработали в сельских поселениях Батех и Светловодское Зольского района. Общая площадь защищаемой от града территории составляет 481,4 тыс. га. "С учетом открытия за последние годы пяти дополнительных пунктов воздействия на территории Кабардино-Балкарии в настоящее время насчитывается 36 противоградовых пунктов, а значит усиливается техническая возможность воздействия на метеорологические и другие геофизические процессы. Что еще особенно важно, противоградовой защите подлежат не только земли сельскохозяйственного назначения, но и объекты социальной инфраструктуры и многое другое", - пояснил министр сельского хозяйства КБР Хасан Сижажев. Ежегодно в бюджете республики предусматриваются средства на противоградовые мероприятия. В текущем году, как и годом ранее, на эти цели направлено из бюджета Кабардино-Балкарии 25 млн рублей.