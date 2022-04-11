В Кабардино-Балкарии откроют виртуальный музей архитектуры

Проект "По зову предков", включающий открытие виртуального музея архитектуры балкарцев и оцифровку одной из башен в Кабардино-Балкарии, будет реализован на средства гранта Президентского фонда культурных инициатив в августе. «Проект нацелен на сохранение памяти об истории поселения Кюнлюм Эль, об архитектуре балкарцев. Одно из мероприятий — это создание виртуального музея архитектуры древнего балкарского жилища. Основой для него будет взято древнее родовое поселение Кюнлюм, наиболее сохранившееся селение на территории Кабардино-Балкарской и Карачаево-Черкесской республик. Также основой для музея станут материалы конкурса эссе „Место силы моей семьи“, в котором школьники Черекского района поделятся воспоминаниями о своих предках, расскажут об обычаях и традициях балкарского народа», — рассказала ТАСС менеджер по сопровождению проектов фонда сохранения историко-архитектурного наследия поселения Кюнлюм Эль Сафият Жангуразова. По ее словам, конкурс эссе станет итоговым мероприятием серии уроков по истории балкарской культуры "Древние Стражи Балкарии", где школьники получат информацию о балкарской культуре и традициях предков. Поучаствовать в конкурсе и стать слушателями тематических уроков смогут более сотни школьников. Оба мероприятия запланированы на конец мая. Также в рамках гранта оцифруют одну из старинных башен поселения. "На территории поселения есть средневековые башни. Некоторые из них бесследно уже исчезли, некоторые находятся в разрушенном состоянии. Мы хотим оцифровать башню и сохранить ее состояние на сегодня, чтобы в дальнейшем у нас была платформа для их реконструкции", - добавила она. По данным сайта фонда, проекту было выделено 418 тыс. рублей. Срок реализации - с 1 марта по 31 августа.