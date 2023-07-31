home
Главная
>
Новости
>
В Кабардино-Балкарии осужден сотрудник ГУ МЧС России по КБР

В Кабардино-Балкарии осужден сотрудник ГУ МЧС России по КБР

31.07.2023 | 09:34
В ходе реализации оперативно-розыскных мероприятий по противодействию коррупции сотрудниками УФСБ России по КБР пресечена преступная деятельность главного специалиста отделения тылового и технического обеспечения ГУ МЧС России по КБР Рассохи С.М, сообщает пресс-служба УФСБ России по КБР. Установлено, что указанное должностное лицо причастно к хищению горюче-смазочных материалов. Ущерб от противоправной деятельности составил более 1,9 млн рублей. Решением Нальчикского городского суда КБР, вступившим в законную силу, Рассоха С.М. признан виновным в совершении преступления и приговорен к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.   https://t.me/vestikbr
© 2023 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2023. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2023 Политика в отношении персональных данных