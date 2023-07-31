В Кабардино-Балкарии осужден сотрудник ГУ МЧС России по КБР

В ходе реализации оперативно-розыскных мероприятий по противодействию коррупции сотрудниками УФСБ России по КБР пресечена преступная деятельность главного специалиста отделения тылового и технического обеспечения ГУ МЧС России по КБР Рассохи С.М, сообщает пресс-служба УФСБ России по КБР.
Установлено, что указанное должностное лицо причастно к хищению горюче-смазочных материалов. Ущерб от противоправной деятельности составил более 1,9 млн рублей.
Решением Нальчикского городского суда КБР, вступившим в законную силу, Рассоха С.М. признан виновным в совершении преступления и приговорен к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
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