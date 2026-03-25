В Кабардино-Балкарии осужден местный житель, причастный к оправданию терроризма

В ходе реализации оперативно-розыскных мероприятий по противодействию терроризму сотрудниками УФСБ России по Кабардино-Балкарской Республике пресечена противоправная деятельность 32-летнего жителя Чегемского района Алоева А.Л. Установлено, что указанный гражданин с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» распространял материалы, содержащие оправдание терроризма.
Решением Южного окружного военного суда, вступившим в законную силу, Алоев А.Л. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ, ему назначено наказание в виде штрафа в размере 360 тысяч рублей с лишением права заниматься определенной деятельностью, связанной с администрированием сайтов с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», на срок 2 года.
