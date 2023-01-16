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В Кабардино-Балкарии осужден бывший судебный пристав

В Кабардино-Балкарии осужден бывший судебный пристав

16.01.2023 | 16:23
Как сообщает пресс-служба ФСБ по КБР, в ходе реализации оперативно-розыскных мероприятий по противодействию преступлениям в сфере экономики сотрудниками УФСБ России по КБР во взаимодействии с УФССП России по КБР пресечена преступная деятельность бывшего сотрудника Зольского районного отдела судебных приставов Гятова С.М. Установлено, что Гятов С.М. присвоил денежные средства граждан, направленные на погашение имеющихся задолженностей. Решением Зольского районного суда, вступившим в законную силу, Гятов С.М. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ, и приговорен к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года и выплатой штрафа.  
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