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В Кабардино-Балкарии осужден бывший сотрудник МВД по КБР

В Кабардино-Балкарии осужден бывший сотрудник МВД по КБР

14.12.2022 | 16:15
Как сообщает пресс-служба ФСБ по КБР, в ходе реализации оперативно-розыскных мероприятий по противодействию коррупции сотрудниками УФСБ России по КБР во взаимодействии с МВД по КБР пресечена преступная деятельность бывшего начальника отделения по вопросам миграции ОМВД России по Майскому району Карданова А.Н. Установлено, что Карданов А.Н., используя свое служебное положение, получил денежные средства за оформление разрешительных документов для получения гражданства Российской Федерации. Решением Нальчикского городского суда, вступившим в законную силу, Карданов А.Н. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ, и приговорен к 1 году и 8 месяцам лишения свободы условно.
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