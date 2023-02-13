В Кабардино-Балкарии осужден бывший глава администрации г.о. Прохладный

В ходе реализации оперативно-розыскных мероприятий по противодействию преступлениям в сфере экономики сотрудниками УФСБ России по КБР во взаимодействии с МВД по КБР пресечена преступная деятельность бывшего главы администрации г.о. Прохладный, сообщает пресс-служба ФСБ по КБР. Установлено, что Тараев И.В. в 2021 году направил в УФССП России по КБР письма об отзыве исполнительных листов о сносе незаконных построек, возведенных местными предпринимателями на территории г.о. Прохладный, тем самым вопреки интересам местной администрации, действуя умышленно в интересах указанных лиц, злоупотребил должностными полномочиями. Решением Прохладненского районного суда, вступившим в законную силу, Тараев И.В. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 285 УК РФ, и приговорен к судебному штрафу.