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В Кабардино-Балкарии осужден бывший глава администрации г.о. Прохладный

В Кабардино-Балкарии осужден бывший глава администрации г.о. Прохладный

13.02.2023 | 09:08
В ходе реализации оперативно-розыскных мероприятий по противодействию преступлениям в сфере экономики сотрудниками УФСБ России по КБР во взаимодействии с МВД по КБР пресечена преступная деятельность бывшего главы администрации г.о. Прохладный, сообщает пресс-служба ФСБ по КБР. Установлено, что Тараев И.В. в 2021 году направил в УФССП России по КБР письма об отзыве исполнительных листов о сносе незаконных построек, возведенных местными предпринимателями на территории г.о. Прохладный, тем самым вопреки интересам местной администрации, действуя умышленно в интересах указанных лиц, злоупотребил должностными полномочиями. Решением Прохладненского районного суда, вступившим в законную силу, Тараев И.В. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 285 УК РФ, и приговорен к судебному штрафу.
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