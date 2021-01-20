В Кабардино-Балкарии ограничительные меры по COVID-19 продлены до 21 февраля

Сегодня Глава КБР подписал указ о продлении в республике ограничительных мер, связанных с пандемией коронавируса. В документе обозначены новые даты — с 25 января по 7 февраля и с 8 по 21 февраля. Прежде всего речь идет о необходимости соблюдения режима самоизоляции для лиц из группы риска – пожилых и страдающих серьезными хроническими заболеваниями. Также по-прежнему под запретом работа кафе, ресторанов и развлекательных заведений в ночное время, проведение массовых мероприятий с большим количеством участников.