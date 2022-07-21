В Кабардино-Балкарии объявлено штормовое предупреждение

Главное управление МЧС России по КБР распространило штормовое предупреждение по комплексу метеорологических явлений.
В период с 13-15 часов 21 июля и далее до конца суток 22-23 июля местами по территории Кабардино-Балкарской Республики ожидается: сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра 20-25 м/с, на реках подъёмы уровней воды местами до неблагоприятных отметок, в горах сход селей малого объёма.
Прогнозируется: вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий природного характера не выше локального уровня, связанных с подтоплением низинных частей местности в населенных пунктах дождевым стоком, выливом воды на пойменные участки местности вблизи русла и подтоплением строений, расположенных в пойме, нарушениями в работе дренажных систем, ухудшением условий дорожного движения, увеличением количества ДТП, нарушениями в работе транспорта, повреждением (подмывом) опор линий связи и ЛЭП, повреждением кровли, остекления зданий, слабо закрепленных конструкций, рекламных щитов и деревьев, в сельскохозяйственном секторе - повреждением строений и сельскохозяйственных культур. Источник ЧС – сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра 20-25 м/с, в горах сход селей малого объема, на реках подъем уровней воды с достижением местами неблагоприятных отметок.
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