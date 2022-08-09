В Кабардино-Балкарии обустроят пляжи на четырех озерах. Деньги на это поступили из Ростуризма в форме гранта. Пляжи республики попали в число 59 заявок в сфере организации отдыха, одобренных в федеральном правительстве. На воплощение в жизнь всех проектов-победителей направят 250 миллионов рублей. Благодаря программе развития туризма, изменения коснутся второго и Курортного озер в Нальчике. Также благоустроенный пляж появится в Прохладном и в Черекском районе на Верхнем Голубом озере. По данным Минтуризма республики, на всех четырех пляжах работы уже идут. Их должны закончить до конца этого года.