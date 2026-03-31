В Кабардино‑Балкарии обсудили борьбу с социально значимыми заболеваниями

31.03.2026 | 22:00
Общественный совет при парламенте Кабардино-Балкарии провел первое в этом году заседание. Основной темой повестки стали вопросы лечения и профилактики социально значимых заболеваний в республике. С приветственным словом к участникам первого в этом году заседания Общественного совета при парламенте Кабардино-Балкарии обратилась председатель высшего законодательного органа региона. Татьяна Егорова рассказала о приоритетных направлениях работы в весеннюю сессию. В числе приоритетов – поддержка участников специальной военной операции и их близких, семей с детьми, а также социальная помощь людям с ограничениями по здоровью и пожилым. Особое внимание – доступности современного образования и качеству медицинской помощи жителям. Главной темой обсуждения стал вопрос лечения и профилактики социально значимых заболеваний в республике. В их числе туберкулез, ВИЧ-инфекция, Гепатит B и C, психические расстройства, злокачественные новообразования и сахарный диабет. Говорили также о капитальном ремонте медицинских учреждений и обеспечении их квалифицированными кадрами. Отдельно обсудили вопросы доступности жизненно важных лекарственных средств для льготных категорий граждан. Участники разработали ряд рекомендаций по улучшению эффективности оказания медицинской помощи в республике. Их обобщат и направят в профильное министерство. В завершение члены Совета утвердили план работы коллегиального органа на 2026 год.   https://t.me/vestikbr
