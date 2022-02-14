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В Кабардино-Балкарии обследуют сельхозугодья на выявление мышевидных грызунов

В Кабардино-Балкарии обследуют сельхозугодья на выявление мышевидных грызунов

14.02.2022 | 10:54
Специалисты филиала Россельхозцентра по КБР  продолжают обследования сельскохозяйственных угодий  на выявление мышевидных грызунов , сообщает Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарии. Для защиты сельскохозяйственных культур от мышевидных грызунов, недопущения их массового размножения следует своевременно проводить защитные мероприятия, не дожидаясь достижения экономического порога вредоносности 50 – 100 жил. нор/га. Для  консультаций и приобретения отравленной приманки  сельхозтоваропроизводители республики могут обращаться в филиал ФГБУ «Россельхозцентр» по КБР по адресу: г.Нальчик, ул. Балкарская, д.100. Телефон 8(8662) 74-30-59.
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