В КБР общественные активисты организуют пункты раздельного сбора бытовых отходов

Сбор макулатуры, пластика, алюминиевых банок организовала член общественной экологической организации “Экогармония” Зарина Джиоева. Считает, что, к примеру, картонная упаковка, журналы, исписанные блокноты могут получить вторую жизнь и снова принести пользу.
Запущенная восемь лет назад акция “Экогармонии” по сбору отработанных батареек “Батарейки – сдавайтесь!” объединила в своих рядах множество неравнодушных людей.
Проблемы формирования экологической грамотности в Кабардино-Балкарии решаются комплексно, при участии законодательных и исполнительных органов власти, а также общественников. Мероприятий в этом направлении ежегодно проводится несколько сотен.
Экологические акции проводят в городах и селах, возле водоемов и даже на Эльбрусе – везде, где человек оставляет неприглядные следы своей деятельности. Бережное отношение к окружающей среде по-прежнему остается остается одной из первоочередных задач каждого.
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