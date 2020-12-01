В Кабардино-Балкарии общее число заболевших превысило 13 тысяч





Вновь наблюдается каждодневный прирост инфицированных. Если неделю назад – 26 ноября – зарегистрировали 90 зараженных, то на сегодня – уже 97. Таковы данные оперативного штаба. За сутки от последствий ковида скончались три человека: двое мужчин – из Верхнего Курпа и Нальчика 33-го и 46-го годов рождения, а также 58-летняя жительница поселка Интернационального. В целом число умерших составляет 224 человека. Одним из основных методов определения вируса остается тестирование. В общем провели уже больше 300 тысяч таких исследований, за сутки – почти три с половиной тысячи. Для борьбы с недугом в Кабардино-Балкарии открыли девять госпиталей. Наполняемость сейчас – 77 процентов. Помощь там получают в том числе люди, у которых тест не подтвердил наличия коронавирусной инфекции. В реанимациях – 77 человек. В республике продолжает действовать масочный режим. Средства защиты необходимо носить в местах скопления людей и в общественном транспорте. Людям старше 65-ти и тем, кто страдает хроническими заболеваниями, рекомендовано соблюдать режим самоизоляции. По словам медиков, граждане этих категорий находятся в зоне повышенного риска. И конечно, следует помнить о содержании рук в чистоте.