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В Кабардино-Балкарии образованы четыре отраслевых оперативных штаба

В Кабардино-Балкарии образованы четыре отраслевых оперативных штаба

18.03.2022 | 20:30
В Кабардино-Балкарии в рамках поручений Президента России образованы четыре отраслевых оперативных штаба по реализации мер, направленных на обеспечение экономической и социальной стабильности в условиях санкций. «Важно обеспечить круглосуточную работу сформированных штабов. При необходимости для оперативного решения тех или иных вопросов нужно выходить на более высокий уровень – это координационный штаб, который возглавляет Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков», - подчеркнул в ходе сегодняшнего заседания Правительства КБР премьер-министр республики Алий Мусуков. Определены ключевые направления их деятельности по обеспечению стабильного функционирования сфер малого бизнеса, инвестиций и экспорта; агропромышленного комплекса, промышленности, торговли, природных ресурсов и цифрового развития; строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, дорожного хозяйства и туризма; здравоохранения, образования, занятости, социальной защиты и культуры. Оперштабы возглавили первые заместители Председателя Правительства КБР Муаед Кунижев и Сергей Говоров, заместитель Председателя Правительства КБР Марат Хубиев. В состав штабов вошли руководители территориальных федеральных и исполнительных органов государственной власти КБР, представители деловых ассоциаций и бизнес-сообщества. Особое внимание - поддержке ключевых отраслей региональной экономики и уже запущенных инвестиционных проектов в указанных сферах, на постоянном контроле - результаты ежедневного мониторинга цен на социально значимые продукты и предметы первой необходимости.
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