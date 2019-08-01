В Кабардино-Балкарии образован оргкомитет по подготовке и проведению всероссийской акции «Вахта памяти-2019». Утержден его состав во главе с премьер-министром республики Алием Мусуковым. Документ размещен на портале правительства КБР — 2019.08.07

Межрегиональная героико-патриотическая акция «Вахта памяти» стартовала в Приэльбрусье в 2013 году. С тех пор ежегодно военнослужащие Южного округа и местный отряд «Мемориал» ведут поиски останков советских солдат, оборонявших Кавказ в годы Великой Отечественной войны на склонах Эльбруса и в районе урочищ Донгуз-Орун, Азау, Терскол, Ирик Чат. Обнаружены и захоронены в братских могилах останки более двух сотен воинов Красной армии. В последние годы к акции присоединились поисковики из других районов республики-Терского, Майского и Прохладненского, которые ведут такую же работу в своих муниципалитетах.