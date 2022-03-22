В Кабардино-Балкарии нет дефицита средств личной гигиены и бытовой химии

В республике нет дефицита средств личной гигиены и бытовой химии, отмечают в Минпромэнерготорге. Стиральные порошки, мыло, шампуни, моющие средства... Полки хозяйственного отдела в одном из магазинов Нальчика заполнены такими товарами. Дефицита средств личной гигиены и бытовой химии не наблюдается. Ассортимент здесь пополняют каждый день в необходимом количестве. Более высокий спрос был еще неделю назад. Сейчас ситуация выровнялась, покупают, как и прежде, в небольших количествах, говорят в магазине. Ситуацию на рынке республики ежедневно контролирует Минпромэнерготорг. Специалисты следят за динамикой цен и наличием товаров, в том числе данной категории. Скупку бытовой химии и средств личной гигиены в больших количествах в Минпромэнерготорге республики считают совершенно необоснованной.