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В Кабардино-Балкарии нет дефицита средств личной гигиены и бытовой химии

В Кабардино-Балкарии нет дефицита средств личной гигиены и бытовой химии

22.03.2022 | 15:40
В республике нет дефицита средств личной гигиены и бытовой химии, отмечают в Минпромэнерготорге. Стиральные порошки, мыло, шампуни, моющие средства... Полки хозяйственного отдела в одном из магазинов Нальчика заполнены такими товарами. Дефицита средств личной гигиены и бытовой химии не наблюдается. Ассортимент здесь пополняют каждый день в необходимом количестве. Более высокий спрос был еще неделю назад. Сейчас ситуация выровнялась, покупают, как и прежде, в небольших количествах, говорят в магазине. Ситуацию на рынке республики ежедневно контролирует Минпромэнерготорг. Специалисты следят за динамикой цен и наличием товаров, в том числе данной категории. Скупку бытовой химии и средств личной гигиены в больших количествах в Минпромэнерготорге республики считают совершенно необоснованной.
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