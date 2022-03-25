В Кабардино-Балкарии нет дефицита сахара

В республике дефицита сахара нет. Об этом заявляют в министерстве промышленности, энергетики и торговли. Ведомством ежедневно проводится мониторинг по товарным запасам в рознице, на складах и рынке. По его данным в магазинах федеральных торговых сетей периодически могут наблюдаться случаи, когда запасы сахара снижаются. Связано это с повышенным спросом на этот товар и с организацией его доставки в точки реализации. Запасы сахара и других бакалейных товаров продолжают пополнять, поставки и торговля идут в штатном режиме.