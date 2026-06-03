Телефон рекламной службы: +7 (903)495-71-71
home
Главная
>
Новости
>
В Кабардино-Балкарии наращивают промышленные обороты

В Кабардино-Балкарии наращивают промышленные обороты

03.06.2026 | 14:19
В Кабардино-Балкарии наращивают промышленные обороты. За январь-апрель индекс промпроизводства вырос на 12 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщают в Росстате. Основной прирост обеспечили обрабатывающие производства – плюс 11 процентов. За четыре месяца в регионе увеличили выпуск текстиля, одежды, готовых металлических изделий и электрооборудования. Выросло также производство мебели и других готовых изделий. Если темпы сохранятся, к концу года Кабардино-Балкария сможет обновить несколько экономических рекордов.
© 2026 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2026. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2026 Политика в отношении персональных данных