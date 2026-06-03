В Кабардино-Балкарии наращивают промышленные обороты. За январь-апрель индекс промпроизводства вырос на 12 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщают в Росстате. Основной прирост обеспечили обрабатывающие производства – плюс 11 процентов. За четыре месяца в регионе увеличили выпуск текстиля, одежды, готовых металлических изделий и электрооборудования. Выросло также производство мебели и других готовых изделий. Если темпы сохранятся, к концу года Кабардино-Балкария сможет обновить несколько экономических рекордов.