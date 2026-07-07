В Кабардино‑Балкарии наращивают поддержку пожилых граждан и людей с ОВЗ

В Кабардино-Балкарии ведется системная, планомерная работа по всесторонней поддержке граждан пожилого возраста и людей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе благодаря федеральному проекту «Старшее поколение», интегрированному в национальный проект «Семья».
Он включает в себя реализацию двух главных направлений: региональной программы «Активное долголетие», рассчитанной на период до 2030 года, и системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в уходе. Программа «Активное долголетие» объединяет целый комплекс образовательных, культурно-досуговых, спортивных, оздоровительных и волонтерских инициатив с целью увеличения периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни граждан старшего поколения, а также повышения качества их жизни.
С начала года доля граждан пожилого возраста, вовлеченных в мероприятия программы, составила 48,7%, или около 84 тысяч человек, при плановом показателе 31,3%. Особого внимания заслуживает технология «Социальный туризм», успешно реализуемая с 2019 года в филиалах Республиканского комплексного центра социального обслуживания населения.
Для представителей старшего поколения и граждан с инвалидностью на регулярной основе организуются оздоровительные выезды на термальные источники, экскурсии по уникальным природным и культурным объектам Кабардино-Балкарии, посещения музеев, зоопарка, выставочных залов, а также пешие прогулки и походы по живописным местам региона с учетом индивидуальных физических возможностей.
Параллельно развивается система долговременного ухода за маломобильными категориями граждан. Кабардино-Балкария участвует в пилотном проекте с 2023 года и за три года его финансирование увеличено более чем вдвое. Сегодня постоянную комплексную помощь получают 274 жителя республики. В апреле текущего года мы актуализировали и Модель системы долговременного ухода, расширив круг получателей услуг.
Так, к категории нуждающихся в уходе дополнительно были отнесены одиноко проживающие граждане. В КБР будут и дальше последовательно выстраивать комплексную и эффективную систему поддержки старшего поколения и инвалидов, обеспечивая им возможность вести активный, здоровый и социально вовлеченный образ жизни.
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