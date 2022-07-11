В Кабардино-Балкарии найдены места гнездования редких пернатых хищников

Орнитологические исследования проводили сотрудники Института экологии горных территорий РАН совместно с представителями Всемирного фонда дикой природы в России. Это часть пилотного проекта “Сохраним лес – дом пернатых хищников”.
Черный гриф, орлан-белохвост, могильник, скопа, черный аист… Эти и другие птицы интересовали ученых прежде всего. В поисках мест их обитания изучили все районы республики, в том числе территории, куда практически невозможно добраться. Чтобы исследовать густой лес, использовали квадрокоптеры и подзорные трубы. Первое, на что обращали внимание, – места, где пернатые вьют гнезда. Результаты превзошли ожидания.
Орлан-белохвост внесен в Красную книгу Кабардино-Балкарии. Вид малоизученный. Теперь у исследователей есть больше информации, а значит в новой редакции издания сведения можно будет дополнить. Еще одну находку – места обитания черного грифа – специалисты и вовсе называют удачной.
Причины, по которым черные грифы изменили места обитания, ученым еще предстоит выяснить. Возможно, повлиял климат, или перемещения связаны с поиском пищи. Во время полевых выходов наткнулись и на участки, где с большой вероятностью гнездятся черные аисты. Правда, их самих пока не увидели… Проект “Сохраним лес – дом пернатых хищников” Институт экологии горных территорий совместно с представителями Всемирного фонда дикой природы реализуют третий год. Его основная цель – не просто найти птиц, но и защитить их от влияния человека.
“Сохраним лес – дом пернатых хищников” – проект пилотный. Охватывает пока только нашу республику. Ученые рассчитывают изучить места обитания птиц и в других регионах Кавказа.
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