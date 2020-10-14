В Кабардино-Балкарии найден ошейник леопарда

В Урванском районе КБР нашли спутниковый ошейник леопарда. Обнаружили его сотрудники Департамента охоты Минприроды КБР и передали в Всемирный Фонд дикой природы России. Самка по имени Волна избавилась от устройства спустя два года после выпуска.

В 2018-м в рамках Программы восстановления переднеазиатского леопарда на Кавказе кошку выпустили в Северной Осетии на территории Национального парка «Алания». Ошейник был запрограммирован на сброс 30 июня этого года, а когда именно сработал механизм, экспертам еще предстоит выяснить. Находка имеет большое значение. Она избавляет животное от ношения уже неработающего прибора и, главное, позволяет напрямую получить спутниковые данные, которые были собраны за все это время.

Сейчас ученые занимаются расшифровкой данных ошейника. Сам он – в удовлетворительном состоянии и вполне пригоден для дальнейшего использования. Спутниковые устройства надеваются на каждую дикую кошку перед выпуском в природу. С начала реализации программы восстановления популяции леопардов, на волю выпустили 10 животных.