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В Кабардино-Балкарии находятся больше 500 жителей Херсонской области

В Кабардино-Балкарии находятся больше 500 жителей Херсонской области

17.11.2022 | 16:06
Их разместили в пяти санаториях республики, сообщили в региональном управлении Министерства по чрезвычайным ситуациям. Встречу организовали на железнодорожном вокзале в Нальчике. Среди прибывших - дети, пожилые и маломобильные люди. Им оказывали содействие сотрудники МЧС и полицейские. По словам начальника ГУ МЧС РФ по КБР Михаила Надежина, в ближайшее время возможна доставка в республику еще 200 человек. На территории КБР им будут созданы все необходимые условия проживания, организовано медицинское и социальное обеспечение, инвалидов разместят в специальных помещениях. Будет оказана всестороння помощь, как в юридическом плане, так и в социальном. К работе с жителями Херсонской области подключились волонтеры движения “Мы вместе”. В дальнейшем они обеспечат адресную помощь приезжим.   https://t.me/vestikbr
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