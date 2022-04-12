В Кабардино-Балкарии начался сезон активности клещей

На улице потеплело, и активность стали проявлять членистоногие. Особенно неприятной может оказаться встреча с клещом. Этот паразит чует жертву за 10 метров. Опасность представляет то, что при укусе вместе со слюной он может передать инфекцию – вирусный энцефалит или, к примеру, болезнь Лайма (боррелиоз). Этот недуг чаще всего сопровождается лихорадкой, «раскалывается» голова, болят кости, суставы и мышцы... В нынешнем году к медикам республики уже обратились восемь человек с жалобами на укусы клещей. К счастью, обошлось без последствий. Уже не за горами майские праздники – излюбленное время поездок на природу. По статистике именно в этот период растет число тех, кто приходит к врачам с просьбой удалить кровососа. Если поднялась температура и начало лихорадить, не занимайтесь самолечением – обращайтесь к медикам. Инкубационный период болезней, передаваемых клещами, - неделя-две. Обязательно сообщите врачам, была ли у вас в этот промежуток времени прогулка в лесу или в парке по высокой траве.