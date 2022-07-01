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В Кабардино-Балкарии начался прием заявок на получение туристических грантов

В Кабардино-Балкарии начался прием заявок на получение туристических грантов

01.07.2022 | 16:04
В регионе программа заработала впервые. Общий объем выделяемых средств – больше 250 миллионов рублей. Направят их на развитие как уже существующих объектов, так и в помощь тем, кто только начинает работать в курортно-рекреационном комплексе. В профильном ведомстве подчеркивают, такая мера господдержки малого и среднего бизнеса станет серьезным подспорьем в развитии туризма в регионе. За несколько дней в министерство уже обратились больше 30 заявителей. Условия и подробности участия в грантовой поддержке размещены на официальном сайте регионального минкурортов. Заявки принимаются до 9 июля.   https://t.me/vestikbr
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