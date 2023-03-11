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В Кабардино-Балкарии начался пожароопасный сезон

В Кабардино-Балкарии начался пожароопасный сезон

11.03.2023 | 09:54
По данным кабинета министров, в этом году наиболее подвержены угрозе природных возгораний сёла Эльбрус, Тегенекли и Терскол, а в пределах Нальчика опасность может возникнуть в Хасанье, Кенже и Белой Речке. Также утвержден список детских лагерей и садоводческих товариществ, которые должны быть на особом контроле. Тем временем специалисты управления МЧС проанализировали готовность республики к пожароопасному и паводковому периодам. Рабочие группы ведомства проверили все 13 муниципалитетов. Особое внимание направили на работоспособность систем оповещения, инженерной и специальной техники, а также на наличие финансовых и материальных ресурсов. В главке МЧС добавили, что в нынешнем году берегоукрепительные и руслорегулировочных работы проведут на двух участках, где не исключены подтопления. Это реки Деменюк в Майском и Нальчик недалеко от Нартана.     https://t.me/vestikbr
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