В Кабардино-Балкарии началось восстановление старинного аула Чалмас





В Эльбрусском районе началось восстановление старинного аула Чалмас. Этот населенный пункт располагался близ современного Тырныауза и за годы депортации балкарского народа пришел в полное запустение и перестал существовать. И вот теперь, спустя почти 80 лет, выходцы из этого села хотят возродить землю своих предков. Чалмас был одним из самых древних поселений ущелья. Располагался на правом берегу реки Баксан, примерно в девяти километрах от современного Тырныауза. Делился на три фамильных квартала, где жили Анахаевы, Борчаевы, Боттаевы, Будаевы, Геккиевы. В 44-м аул опустел, а когда балкарцы вернулись из мест депортации, был уже полностью разрушен. Ныне потомки тех, кто обитал здесь когда-то, вышли с инициативой – вернуть Чалмас к жизни. Там хотят восстановить и разрушенную родовую башню, но одного желания мало. Нужны, как минимум, коммуникации. Помогли энергетики республики. В этом году они проложили полтора километра линий электропередачи и установили трансформатор. Администрация Тырныауза предоставила участки для индивидуального строительства на территории исторического Чалмаса 150-ти семьям. Возрождение Чалмаса для потомков выходцев из аула – это возвращение к истокам. Ведь желание обосноваться на земле отцов было у них всегда, но только сейчас оно стало обретать реальные формы. По архивным данным до депортации здесь жили больше 800 человек. Кстати, название «Чалмас» из-за густой растительности переводится как «не скосится». И сегодня в этих местах по-прежнему много трав и деревьев. Появились в Чалмасе и первые современные постройки.