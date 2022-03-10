В КБР начались ремонтные работы на автодороге Старый Черек-Жемтала-Сукан-Суу

В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» начались ремонтные работы на автомобильной дороге Старый Черек-Жемтала-Сукан-Суу, протяженностью более 5,5 км., сообщает пресс-служба Министерства транспорта и дорожного хозяйства КБР Участок ремонта проходит по улице Ленина в сельском поселении Жемтала. В ходе производства строительно-монтажных работ подрядной организации предстоит выполнить работы по устройству дорожной одежды, пересечений и примыканий, площадок, ремонту моста и водопропускных труб, а также обустройству автомобильной дороги необходимыми дорожными знаками и горизонтальной дорожной разметкой. В настоящее время ведутся работы по ремонту водопропускных труб. С наступлением благоприятных погодных условий специалисты приступят к ремонтным работам по основной дороге. Завершить весь комплекс работ и сдать объект в эксплуатацию планируется летом этого года.