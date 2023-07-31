В Кабардино-Балкарии начались летние «Университетские смены»

Каждое утро на Эльбрусской базе КБГУ начинается с физзарядки. Затем полчаса на то, чтобы привести себя в порядок, и завтрак. Но многие школьники справляются с задачами быстрее, чем положено, и выходят к соснам, чтобы насладиться чудесным воздухом и красотой природы. Это участники «Университетских смен», которые приехали в Кабардино-Балкарию из Запорожской области. Местность дома равнинная, а здесь попали в горы.
В 22-м году КБГУ стал участником федерального проекта «Университетские смены». Он направлен на личностное развитие и профориентацию школьников из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Участвуют юноши и девушки в возрасте от 14 до 17 лет.
В этом году в проект приглашают не только жителей новых регионов, но и детей участников специальной военной операции, ветеранов боевых действий и Героев России. «Университетские смены» - это возможность окунуться в мир исследований, встретить единомышленников и создать связи для будущей карьеры… Нынешняя смена на Эльбрусской базе КБГУ завершится шестого августа. Следом заедут школьники из Херсонской области.
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