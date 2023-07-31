home
Главная
>
Новости
>
В Кабардино-Балкарии начались летние «Университетские смены»

В Кабардино-Балкарии начались летние «Университетские смены»

31.07.2023 | 15:31
Каждое утро на Эльбрусской базе КБГУ начинается с физзарядки. Затем полчаса на то, чтобы привести себя в порядок, и завтрак. Но многие школьники справляются с задачами быстрее, чем положено, и выходят к соснам, чтобы насладиться чудесным воздухом и красотой природы. Это участники «Университетских смен», которые приехали в Кабардино-Балкарию из Запорожской области. Местность дома равнинная, а здесь попали в горы. В 22-м году КБГУ стал участником федерального проекта «Университетские смены». Он направлен на личностное развитие и профориентацию школьников из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Участвуют юноши и девушки в возрасте от 14 до 17 лет. В этом году в проект приглашают не только жителей новых регионов, но и детей участников специальной военной операции, ветеранов боевых действий и Героев России. «Университетские смены» - это возможность окунуться в мир исследований, встретить единомышленников и создать связи для будущей карьеры… Нынешняя смена на Эльбрусской базе КБГУ завершится шестого августа. Следом заедут школьники из Херсонской области.   https://t.me/vestikbr
© 2023 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2023. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2023 Политика в отношении персональных данных