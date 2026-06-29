В Кабардино-Балкарии началась уборка озимых культур

На поля вышла техника — комбайны задействованы на участках, где зерно достигло полной спелости. Аграрии нацелены провести кампанию оперативно, чтобы минимизировать потери и сохранить качество урожая.
Скорость машины – 5 км в час. И это быстро, рассказывает Сев Канаметов. Объясняет это тем, что ряд заканчивается, посевов остается немного. Комбайнером житель Кубы трудится больше трех десятков лет. Сейчас, подчеркивает, техника намного облегает работу.
Высокая влажность сейчас, говорят специалисты. Потому озимые торопятся убрать как можно быстрее. А вот в период созревания агротехнические нормы были выдержаны оптимально. Это и позволило получить хороший урожай.
В настоящий момент на полях Баксанского района убирают ячмень. Высаживали его прошлой осенью. Семена озимых арендаторы закупали в соседнем регионе. Они влаго- и морозоустойчивые, не ломаются под силой ветра. Но прежде чем приступить к севу, подготовили почву.
Говоря о процессе роста озимых, аграрии рассказывают, он включает в себя три основных этапа: формирование, налив и созревание. В период последнего зерна приобретают твердую консистенцию и теряют лишнюю влагу. Именно этот фактор становится решающим для начала уборки.
За один круг комбайн проходит 1 км 200 метров. Зерно высыпают в прицепы и везут в зернохранилища. Там ячмень просеивают, при необходимости сушат и отправляют на склад. В дальнейшем его будут использовать в качестве основного компонента для корма животных и птиц.
https://t.me/vestikbr