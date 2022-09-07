В Кабардино-Балкарии началась уборка кукурузы

В Кабардино-Балкарии аграрии Чегемского, Терского, Майского, Зольского районов приступили к уборке кукурузы, сообщает пресс-служба Минсельхоза КБР. По оперативным данным, с площади 1,150 тыс. га собрано более 5,4 тыс. тонн зерна. Средняя урожайность на данном этапе уборки составляет свыше 47 ц/га. В настоящее время преимущественно убирают зерно с участков гибридизации или семенных участков - кукуруза, собранная с таких площадей, идет на семена под будущий урожай. С увеличением доли уборки производственных посевов будет расти урожайность культуры и соответственно – валовые сборы. В Кабардино-Балкарии кукуруза является основной зерновой культурой. В текущем году посевы кукурузы на зерно практически остались на уровне 2021 года и составляют 137,5 тыс.га.