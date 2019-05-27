В Кабардино-Балкарии началась подготовка к следующему отопительному сезону… — 2019.05.27

Чтобы обеспечить бес_перебойную работу, специалисты «Газпром газо_распределение Нальчик» отремонтируют четыреста_двадцать объектов. Предстоит также обследовать более семисот километров сетей и диагностировать техническое состояние газо_провОдов. Для предупреждения коррозии окрасят надземные линии. Кроме того, специалисты пройдут инструктаж и противо_аварийные тренировки, где отработают навыки ликвидации возможных аварий на объектах.