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В Кабардино-Балкарии на высоте 2700 метров пройдут «Чтения на Чегете»

В Кабардино-Балкарии на высоте 2700 метров пройдут «Чтения на Чегете»

21.04.2022 | 09:06
Гора Чегет популярное место для профессиональных лыжников и восходителей. А литературный клуб «Жан» из Нальчика ежегодно напоминает, что в советское время здесь читали стихи, пели песни такие поэты, барды, как Владимир Высоцкий и Юрий Визбор. Кафе «Ай» - первое высокогорное кафе в Советском Союзе, построенное в 60-х годах,  и сейчас принимает гостей. «Чтения на Чегете» - встречи литераторов и любителей поэзии, приуроченные к Международному Дню поэзии, стартовали в 2018 – м году по идее кабардинского поэта, журналиста, главного редактора газеты «Горянка»  Зарины Кануковой. «Чтения» - часть большого литературного проекта «Круговорот поэзии», в рамках которого проходят поэтические встречи в Нальчике, в Черекском районе на Голубых озерах, в Приэльбрусье, в Пятигорске на горе Машук  и на озере Рица в Абхазии. Участники «Чтений на Чегете» популяризуют творчество поэтов Северного Кавказа, а также знаковое для людей старшего возраста место, закладывая новые традиции для будущих поколений. Сегодня здесь встретятся члены литклуба «Жан», школьники из поселка Эльбрус, юные участники программы Общества книголюбов КБР «Забота о чтении – забота о будущем нации». Стихи прозвучат  на русском, кабардинском, балкарском, осетинском, ингушском и чеченском языках. Эстафету вслед за Эльбрусским районом примет Черекский, где летом на Голубых озерах пройдут чтения с участием гостей из соседних республик.
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